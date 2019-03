El Govern adquireix 18 habitatges a Cala Rajada per a lloguer social on famílies podran entrar a viure a final de mes

Publicado 4/3/2019 18:43:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adquirit aquest dilluns, mitjançant la signatura d'escriptura pública de compravenda, i a través de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) un total de 18 habitatges a Cala Rajada per destinar-les a Habitatges protegits (VPO), on les famílies podran entrar a viure a final de mes.

En un comunicat emès per presidència, s'ha informat que 16 d'aquests pisos ja estan adjudicats a famílies que estaven en llista d'espera en aquest Institut que havien sol·licitat un habitatge a Capdepera i els altres dos pisos s'adjudicaran a persones demandants que així ho requereixin, ja que, de moment, no hi ha hagut sol·licituds.

Durant les properes setmanes se signaran els contractes de lloguer i es lliuraran les claus als adjudicataris, quan estiguin instal·lades les cuines que falten i es completin els tràmits.

"Les famílies que entrin a viure en aquests habitatges pagaran una renda en funció dels seus ingressos", ha assenyalat Armengol, i ha dit que, en aquest sentit, seran lloguers que van de 107 euros a 347 euros.

Armengol, acompanyada de l'alcalde de Capdepera, Rafael Fernández; del director general d'Habitatge, Eduard Vila, i de la gerent de l'Ibavi, María Antonia Garcías, ha visitat l'edifici on es troben aquests habitatges.

L'Ibavi ha pagat 1,8 milions d'euros per aquests 18 habitatges, encara que, va ser el 2008 quan es va promoure un concurs per a l'adquisició de sòl i d'habitatges lliures que havien de ser qualificats per ser VPO. El 2009 es va pagar un 10 per cent del cost de la inversió, uns 250.000 euros. Així, el pagament total ha estat de 2 milions d'euros, uns 500.000 euros menys del previst fa 10 anys.