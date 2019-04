Govern i ajuntaments crearan una xarxa de platges sense fum a Balears

Publicado 23/4/2019 12:48:20 CET

Els consistoris decidiran quina part del seu litoral s'adhereix a la xarxa, encara que no se sancionarà als fumadors

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les Conselleries de Salut i Medi ambient han animat aquest dimarts als ajuntaments costaners de les Illes a integrar-se voluntàriament a la xarxa de platges sense fum, una iniciativa que cerca "promoure els entorns i hàbits saludables", així com "sensibilitzar a la població sobre la importància de no deixar residus als espais naturals".

En un comunicat, la Conselleria de Salut ha explicat que la responsable d'aquest departament, Patricia Gómez, i el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, s'han reunit per aquest motiu amb la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib), juntament amb representants de les direccions generals de Salut Pública i Participació, i d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

Així, han informat que es tracta d'una proposta nova i voluntària, mitjançant la qual s'apel·la a "la responsabilitat i el respecte" i no a les "normes o sancions". En altres paraules, els consistoris decidiran quina part del seu litoral s'adhereix a la xarxa i, després, vetllaran per evitar que ningú fumi a aquests llocs, si bé la Policia Local no podrà sancionar els fumadors.

Quant a motius de salut, Gómez ha recalcat que el tabac no solament és "la causa directa de nombroses patologies com el càncer de pulmó, la malaltia pulmonar obstructiva crònica o malalties cardiovasculars", sinó que també agreuja altres malalties i les burilles suposen, a més, un perill pels nens petits.

Per la seva banda, Medi Ambient ha aplaudit la "repercussió positiva" que aquesta xarxa pot tenir a la naturalesa, ja que les burilles són els residus més abundants a les escombraries marines, per davant dels plàstics, i que aquestes s'han trobat en els estómacs d'aus i tortugues, segons han recordat.

En aquest sentit, han detallat també que una sola burilla contamina vuit litres d'aigua i que el filtre del cigarret -en el qual queden atrapades substàncies com el quitrà, el plom o la nicotina, entre altres- pot trigar fins a deu anys a descompondre's.

D'altra banda, els promotors de la xarxa de platges sense fum han apuntat que, també des del punt de vista turístic, "cada vegada són més valorades les platges sense fum com a reclam d'un turisme familiar", a més que la brutícia "genera més despeses en neteja".