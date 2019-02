El Govern aporta 500.000 euros a la Fundació del Museu Es Baluard

Publicado 22/2/2019 13:37:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres que l'Executiu balear aportarà 500.000 euros com a part d'una subvenció nominativa a favor de la Fundació del Museu Es Baluard per 2019 per raons d'interès públic.

"El pagament anticipat d'aquesta subvenció, amb la qual es pretén finançar l'activitat ordinària de la Fundació, es justifica per la necessitat d'atendre el funcionament diari de l'entitat", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha assenyalat que als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de Balears per 2019 hi ha una subvenció nominativa a favor de la Fundació per un import de fins el 600.000 euros destinada al seu funcionament diari. D'aquest total, 100.000 euros es destinaran a un expedient de subvenció per a despeses d'inversió.

El Govern és una de les entitats fundadores i membres del patronat de la Fundació, juntament amb el Consell Insular de Menorca, Cort i la Fundació Art Serra.

La Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma es va construir el 2003 com a fundació cultural sense ànim de lucre, l'objectiu de la qual és el suport i la promoció de la cultura mitjançant la conservació, exposició i promoció del Museu.