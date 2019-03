El Govern assegura que ha reduït a la meitat l'atur juvenil a Balears a través de fons europeus

Publicado 4/3/2019 12:06:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha assegurat que el Govern ha reduït a la meitat l'atur juvenil a Balears a través de 42 milions d'euros integrats al Programa d'Ocupació Juvenil finançat amb fons europeus, passant d'una taxa del 45 per cent registrada el 2015 al 23 per cent actual.

Així ho ha informat Busquets en una roda de premsa en la qual ha apuntat que la política de cohesió de fons europeus ha suposat per a Balears unes ajudes de 264,5 milions d'euros per al període 2014-2020 dels quals, segons han destacat, s'han executat prop de 150 milions d'euros i que s'han destinat a "àrees estratègiques", com a innovació, medi ambient i ocupació, a través dels programes del Fons Europeu Desenvolupament Regional (Feder), del Fons Social Europeu (FSE) i del Programa d'Ocupació Juvenil.

En aquest sentit, Busquets ha explicat que els "èxits" finançats amb fons europeus han permès que 8.250 joves menors de 30 anys es beneficiïn del Programa d'Ocupació Juvenil a través d'"una primera oportunitat de formació i ocupació laboral" integrada al programa de Garantia Juvenil, pressupostat en 62 milions d'euros dels quals 42 milions ja s'han executat.

A més, en ocupació la consellera de Turisme ha destacat els 66 milions d'euros destinats a la inclusió social i la "millora" de la qualificació professional.

Per la seva banda, el director general de Fons Europeus, Félix Pablo, ha detallat que els fons europeus han permès el "desenvolupament de polítiques que han situat en el centre a les persones per millorar les condicions de vida".

Així, ha explicat que els programes d'ocupació procedents del FSE, pressupostats en 95 milions d'euros, han permès llançar "diferents projectes d'integració" que, entre uns altres, han possibilitat que "950 persones parades de llarga durada majors de 52 anys ja no estiguin a l'atur".

ELECTRIFICACIÓ FERROVIÀRIA, PROJECTE AMB MAJORS FONS

D'altra banda, Pablo ha explicat que el projecte d'electrificació ferroviària del tren de Sa Pobla i Manacor ha estat el projecte amb un "major finançament" de fons europeus, amb un pressupost de 40 milions dels quals 11 ja estan justificats.

A més, ha destacat que el Govern ha justificat 19 milions d'euros destinats a l'"impuls a la transició cap a una economia més neta i més baixa en carboni" i s'ha referit als 2 milions d'euros destinats a subvencions "a entitats locals" per a plaques fotovoltaiques, als 6 milions dedicats a millorar l'enllumenat de Palma i als 5,3 milions d'euros destinats a la millora d'infraestructures hidràuliques, com la depuradora de Ferreries o l'ampliació de la de Binissalem.

Respecte a les polítiques centrades a impulsar la innovació, Pablo ha subratllat els "casos d'èxit" ha citat els 600.000 euros dedicats a l'equipament tecnològic de vehicles sanitaris així com a la "millora de la connectivitat" als centres educatius públics de Balears a través de l'ús d'aules digitals, una inversió d'1,3 milions d'euros que, segons ha destacat, ha beneficiat "a més de 14.000 alumnes de Balears a l'any".

Així, Pablo ha explicat que el Govern ha executat prop de 150 milions d'euros dels 264,5 milions destinats a Balears, i ha concretat que 32 provenen del Feder, 65,5 milions del FSE i 50 milions procedents del fons d'Ocupació Juvenil.

UNA "BONA GESTIÓ" DELS FONS

D'altra banda, Busquets ha destacat la "bona gestió" realitzada per l'Executiu autonòmic en el període 2014-2020 dels fons europeus i ha assegurat que Balears "és una de les millors regions europees" en la gestió dels recursos.

En aquest sentit, ha insistit que els fons de política de cohesió s'han destinat a un creixement "intel·ligent, sostenible i integrador" que pretén, segons Busquets, "millorar" l'accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), "potencia" la investigació, "afavoreix" la transició energètica a energies més netes i "integra" la promoció de l'ocupació i inclusió social.