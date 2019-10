El Govern assumirà la reducció de jornada fins al 75% per a jubilacions parcials de docents de concertada fins el 2021

Publicado 9/10/2019 17:35:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació, sindicats i patronals han signat aquest dimecres, en la Mesa d'Ensenyament Concertat, una addenda a l'acord sobre jubilacions parcials per les quals el Govern finançarà la reducció de jornada fins al 75 per cent per al professorat que s'aculli a la jubilació parcial en els anys 2019, 2020 i 2021.

Així ho han anunciat aquest dimecres els sindicats FSIE i STEI, participants en la Mesa. Les persones que poden acollir-se a la jubilació parcial entre aquests anys són els majors de 61 anys. L'acord original recollia un màxim de reducció de jornada del 50 per cent.

La jubilació al 75 per cent serà possible sempre que l'empresa afectada contracti un treballador substitut a jornada completa i amb contracte indefinit. El Govern assumeix la despesa extra que provoca aquesta situació, per la qual cosa "no es provoca cap perjudici econòmic als centres", com ha ressaltat l'STEI.

Des de l'STEI, han valorat "la voluntat de l'administració de dur a terme aquesta modificació en positiu de l'acord ja existent".

FSIE també ha valorat la signatura de l'addenda i ha apuntat que l'acord preveu una nova negociació per estudiar la possibilitat d'ampliar el termini.