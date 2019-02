El Govern atorga una subvenció de gairebé 10.000 euros a Palma per al programa de reallotjament de Son Banya

Publicado 1/2/2019 14:11:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordat aquest divendres atorgar una subvenció de 9.940 euros a favor de l'Ajuntament de Palma per finançar una part del programa de reallotjament i integració social de la població de Son Banya.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'Executiu. La subvenció prové de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i segons Costa, aquesta ajuda "no és nova" sinó que "ja existia" en anys anteriors.

En concret, el programa de reallotjament està cofinançat des de fa anys pel Ministeri de Sanitat, a través del Govern, i per l'Ajuntament de Palma, en el marc del Pla de desenvolupament Gitano. "Es tracta, doncs, d'un projecte de continuïtat", han indicat des del Govern.

Com han recordat, el programa té com a objectius gestionar l'atur del poblat a partir del reallotjament; garantir un habitatge digne a les persones que viuen al poblat en situació d'exclusió social; promoure la integració social, educativa i laboral de les famílies residents; impulsar accions per prevenir el xavolisme, i garantir la inserció de les persones reallotjades.

Així, el programa incideix en cinc àmbits: el reallotjament, l'escolarització, el temps lliure, l'ocupació i els serveis socials.