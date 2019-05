El Govern comença a tramitar la compra de la nova vacuna contra meningococs per a nens de 12 anys

Publicado 8/5/2019 13:54:13 CET

La Conselleria de Salut ha començat la tramitació per comprar les dosis de la nova vacuna contra meningococs per a tots els nens de 12 anys que s'hagin de vacunar aquest any.

Això es produeix després que aquest departament del Govern, al costat de la resta de comunitats autònomes, hagi decidit canviar la vacuna contra el meningococ del grup C que s'administra als nens de 12 anys per una vacuna que protegeix també contra meningococs d'altres grups (A, C, W i Y) que estan augmentant a Espanya, de moment en persones majors.

Així ho ha explicat la consellera de Salut, Patricia Gómez, que ha assistit al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) en el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, on també ha dit que "entre 2020 i 2021 se subministrarà també aquesta nova vacuna a les persones de 13 a 18 anys".

En aquesta nova convocatòria, entre altres qüestions, està previst que s'aprovi la introducció d'aquesta vacuna conjugada tretavalent (MEN-ACYW) al calendari de vacunació infantil de Balears, decisió que es va aprovar en la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del SNS al març.

Segons han informat des del Govern, els criteris per resoldre l'esmentada modificació "es justifiquen per l'epidemiologia actual" de la malaltia meningocòccia per als serogrups W i Y, "el paper dels adolescents en la transmissió de la malaltia i les característiques de les vacunes".

Dins d'aquest context es va decidir també administrar la vacuna MEN-ACYW als adolescents de fins a 18 anys (nascuts entre els anys 2001 i 2007) en una campanya de captació de dos o tres anys de durada, amb l'objectiu de disminuir l'estat de portador nasofaringe asintomàtic i, per tant, la circulació dels serotips inclosos en la vacuna.

Cal recordar que el calendari de vacunació actual inclou una dosi de la vacuna MEN-C als quatre mesos, 12 mesos i 12 anys. La dosi de vacuna contra la meningitis dels quatre mesos i els 12 mesos d'edat no es modifica.

Els nens i nenes de 12 anys als quals ja s'hagi administrat la vacuna MEN-C al moment d'introduir la MEN-ACWY al calendari també rebran una dosi d'aquesta última.

TERÀPIES AVANÇADES

D'altra banda, el Consell Interterritorial aprovarà els documents emmarcats en el Pla d'Abordatge de Teràpies Avançades del SNS que fan referència als medicaments CAR (per al tractament de pacients amb limfoma B i amb leucèmia linfoblàstica aguda de cèl·lules B), així com els centres que conformaran la xarxa de centres designats per a l'ús de medicaments CAR-T per al tractament d'aquests pacients.

En aquest sentit, s'espera poder incloure l'Hospital Universitari Són Espases en la propera convocatòria d'acreditació de centres autoritzats, que es realitzarà abans de finalitzar l'any 2019.

El Consell Interterritorial d'aquest dimecres també aprovarà l'acord de la Comissió de Prestacions de Finançament del sistema de monitoratge de glucosa mitjançant sensors tipus flaix en adults; el Pla per a la Prevenció i el Control de la Tuberculosi a Espanya, i el Pla Nacional de l'Alzheimer 2019-2023, entre altres qüestions.