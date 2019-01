El Govern comunica a Escribá l'inici d'un expedient per la venda del Minerval, amb una possible sanció milionària

Publicado 8/1/2019 20:09:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut ha comunicat al catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pablo Vicente Escribá l'acord pel qual dóna inici a un expedient administratiu que contempla una possible sanció màxima d'un milió d'euros, per presumptament comercialitzar la substància coneguda com a Minerval com a medicament sense les autoritzacions obligatòries.

Segons fonts de la defensa del catedràtic consultades per Europa Press, aquest pas no implica la imposició de la multa sinó l'inici d'un camí administratiu que podria perllongar-se durant diversos anys. Escribá ja ha presentat un recurs contra l'inici de l'expedient, i si el procediment continua endavant serà necessari practicar diverses proves.

Així, aquestes fonts han aclarit que en l'acord pel qual s'inicia l'expedient, el Govern sí que avança que els fets podrien constituir una infracció molt greu sancionada amb fins a un milió d'euros.

ARXIU DEL PROCÉS PENAL

La Conselleria va iniciar aquest procés després que s'arxivés definitivament la causa penal contra Escribá. També va estar investigat un altre catedràtic de la UIB.

El cas ho va investigar el titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma, el jutge Enrique Morell, qui va considerar que no quedava degudament justificat el delicte d'estafa denunciat.

Llavors, el jutge va decidir remetre testimoni a la Conselleria de Salut per si existien motius per incoar un expedient administratiu sancionador per les activitats comercials realitzades amb el producte 'Minerval' (àcid 2-hidroxioleic) des de 2004.

Escribá havia estat denunciat pel subministrament a éssers humans d'aquest producte, que segons l'Agència Espanyola de Medicaments, és considerat un medicament "orfe" no autoritzat per a la seva comercialització. La seva utilització havia de limitar-se a assajos clínics.

Com a conseqüència del procés penal, Escribá va ser suspès cautelarment com a professor per la UIB, però actualment ja exerceix les seves funcions habituals.