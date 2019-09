Govern, Consell de Menorca, REE i Endesa es reuniran cada mes per supervisar el sistema elèctric de l'illa

Publicado 21/8/2019 17:13:49 CET

Yllanes assegura que el subministrament energètic de Menorca "està garantit" i que un dels seus objectius "és que això segueixi sent així"

MENORCA, 21 Ag. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, el Consell Insular de Menorca, Xarxa Elèctrica Espanyola (REE) i Endesa es reuniran mensualment en una comissió tècnica amb l'objectiu de supervisar el sistema elèctric de l'illa, tal com ha anunciat aquest dimecres la presidenta de la institució insular, Susana Mora.

Aquest dimecres ha tingut lloc la primera trobada, en el qual han participat el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, la presidenta i vicepresidenta del Consell de Menorca, Susana Mora i Maite Salord; el director general d'Endesa a Balears, Martí Ribas, i el delegat de Xarxa Elèctrica a les illes, Eduardo Maynau.

Aquest nou òrgan es reunirà mensualment i serà l'encarregat de valorar les opcions tècniques que es poden utilitzar per disminuir el risc d'emergència energètica a l'illa. També establirà l'estratègia per abordar l'Agenda 2030 per a la Transició Energètica, tal com ha explicat Yllanes.

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius ha assegurat que el subministrament energètic de Menorca "està garantit" i que un dels objectius principals de la Conselleria de Transició Energètica "és que això segueixi sent així".

En qualsevol cas, les mesures de contingència que s'hagin de prendre a partir d'ara han d'anar sempre d'acord amb la Llei de Canvi Climàtic, segons ha afegit Yllanes.

En aquest sentit, el vicepresident ha insistit en la necessitat de seguir apostant per les energies renovables.