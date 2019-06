El Govern convoca les ajudes de foment a la premsa diària escrita en català a Balears

Publicado 28/6/2019 14:42:20 CET

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha anunciat aquest divendres la publicació al Butlletí Oficial de Balears de la convocatòria d'ajudes per fomentar la premsa diària escrita en llengua catalana.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, la nova convocatòria de subvencions pretén recolzar els projectes de premsa diària escrita, total o parcialment, en català a Balears, en paper o en suport digital, amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua.

Els beneficiaris són empreses periodístiques amb domicili social a Balears i entitats sense finalitat de lucre amb domicili social que tenen com activitat, única o entre altres, l'edició de publicacions de caràcter periodístic.

L'import total destinat a aquesta convocatòria de subvencions és de 275.000 euros. Es preveu desglossar-ho de la manera següent: 175.000 euros per a la premsa diària en català publicada durant l'any 2018; 60.000 euros per als projectes d'habilitació de l'edició en català durant l'any 2019; i 40.000,00 euros per a les publicacions diàries que incrementin l'ús del català durant l'any 2019.

Justament, aquesta tercera línia, la que es dirigeix publicacions diàries existents actualment que durant 2019 demostrin un increment del percentatge d'ús de la llengua catalana, és la principal novetat de la convocatòria d'aquest any.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins a dia 29 de juliol.

D'altra banda, fins a dia 1 de juliol encara es poden presentar sol·licituds a la convocatòria d'ajudes a premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a Balears.