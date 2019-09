El Govern cooperarà amb l'Ajuntament de Manacor després de la troballa de cossos sense sepultar en el cementiri

Publicado 23/8/2019 13:38:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Salut i Consum, col·laborarà amb l'Ajuntament de Manacor per esclarir què va passar, així com per dur a terme les actuacions necessàries, després del descobriment de cossos sense sepultar en el cementiri del municipi.

Així ho ha expressat Costa davant les preguntes dels periodistes després d'una roda de premsa en la qual ha donat compte dels acords de l'Executiu balear. "Des de la Conselleria ens han traslladat que ja s'han posat en contacte amb el consistori de Manacor", ha explicat Costa, que ha afegit que el primer que es farà és un informe de seguretat mortuòria per part de tècnics de Salut del Govern.