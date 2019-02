El Govern crea l'empresa pública Ens de Residus de Balears després d'aprovar-se la Llei de Residus

Publicado 1/2/2019 14:15:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres la creació de l'entitat pública empresarial Ens de Residus de Balears (Eriba), prevista en la Llei de Residus i Sòls Contaminats que va aprovar aquest dimarts el Parlament.

Segons ha indicat en roda de premsa la portaveu del Govern, Pilar Costa, l'entitat quedarà adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la seva funció serà executar un Fons de Prevenció i Gestió de Residus a Balears.

Com recull la Llei recentment aprovada, el fons es destinarà a finançar mesures dirigides a mitigar els impactes de la generació de residus sobre la salut humana i el medi ambient.

Costa ha assegurat que hi haurà "absoluta col·laboració amb els Consells Insulars", que tenen competències en gestió de residus.

ESTRUCTURA I FUNCIONS

L'Eriba estarà estructurat en una Oficina de Prevenció de Residus i un àrea d'Impuls a l'Economia Circular, que podrà ser de naturalesa virtual en xarxa i actuarà com a òrgan dinamitzador, assessor i gestor en matèria de prevenció de residus.

El nou ens assumirà altres funcions tant de caràcter material com a jurídic, com per exemple, tasques de control i vigilància encomanades sota la Direcció general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

A més, proporcionarà suport tècnic als municipis per a la redacció, l'execució i la revisió dels plans d'acció per a la gestió de residus i el reciclatge. En la mateixa línia, oferirà manteniment i suport a les aplicacions informàtiques per al servei competent en matèria de residus.

Una altra de les seves tasques serà el foment de la investigació, el desenvolupament, la formació i la reorientació professional en matèria de residus. En aquest sentit, el nou ens elaborarà estudis i emetrà informes tècnics sobre gestió i tractament de residus, així com reciclatge i vulnerabilitat dels diferents sectors, i assessorarà sobre aquestes matèries. A més, promourà campanyes d'informació i sensibilització ciutadana sobre l'impacte ambiental dels residus.

Un altre dels mandats que assumeix l'ens és el d'obrir a la participació ciutadana els projectes sobre gestió i tractament de residus que promogui, tant des del punt de vista del disseny com del finançament.

A més, participarà en projectes competitius d'àmbit estatal o internacional amb la finalitat d'engegar iniciatives relacionades amb els objectius de la Llei de residus.