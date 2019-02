El Govern defensa que el turisme de gatera és un problema "petit" a Balears però amb gran "repercussió"

Publicado 13/2/2019 17:56:32 CET

L'EHIB acull una jornada de treball internacional per posar en comú possibles solucions al turisme incívic

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha defensat aquest dimecres que el turisme de gatera és un problema "petit" a Balears en relació al nombre total de turistes que rep la Comunitat -més de 16 milions-, però al Govern li preocupa perquè té una gran "repercussió mediàtica".

Així s'ha expressat Busquets en declaracions als mitjans moments abans d'encetar la jornada 'Rethinking your trip' que se celebra a l'Escola d'Hoteleria de Balears (EHIB) amb la participació de més de 80 persones de deu països diferents.

L'objectiu de la jornada és debatre sobre les incidències relacionades amb l'abús d'alcohol entre els turistes, tant als desplaçaments com a la destinació, i "posar en comú possibles solucions", com ha explicat la vicepresidenta.

"Les males notícies sempre tenen aquesta repercussió mediàtica; no volem sortir a l'exterior amb aquesta imatge", ha incidit Busquets, que ha insistit en la importància de replantejar el viatge des que es planeja perquè "l'abús d'alcohol té lloc en diverses modalitats, als hotels, fora d'ells o fins i tot abans de començar el viatge".

Així, la consellera ha defensat la necessitat d'aconseguir "unes illes sostenibles" amb una imatge "amable", i ha postil·lat que a Balears "es pot venir a divertir-se" però "amb mesura". Com a estratègia, ha ressaltat que treballen "per atreure un turisme de qualitat" que "consumeixi un producte més enllà del 'sol i platja'" durant tot l'any i que conegui a les Illes "en tota la seva amplitud".

De les conclusions d'aquesta reunió sortirà un "possible full de ruta" que després avaluaran els agents implicats, ha indicat Busquets.

ARMENGOL CONFIA QUE BALEARS PUGUI PLANTEJAR "SOLUCIONS"

Per la seva banda, durant la inauguració, la presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha mostrat convençuda que Balears, "amb valentia", serà capaç de "plantejar solucions" com s'ha anat "fent aquesta legislatura" que "es continuaran desenvolupant a la següent".

La presidenta ha defensat que Balears té "el millor 'know how' turístic del món" i és "un emblema de sostenibilitat", per la qual cosa veu "lògic" que sigui la Comunitat qui obri el debat i aporti solucions sobre aquest tema, "que afecta a nivell internacional".

RETHINKING YOUR TRIP

El Centre Balears Europa (CBE), amb les ONG Eurocare i Irefrea i la col·laboració de la Conselleria de Salut i l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib), han plantejat aquesta jornada de debat a partir de dues taules rodones. La primera ha tractat la relació entre l'alcohol i les incidències en els vols, mentre que la segona se centrarà en l'abús de l'alcohol en clubs, zones d'esbarjo i hotels. Abans de la part tècnica, hi ha hagut una sessió introductòria, amb discursos polítics i contextuals.

El CBE ha volgut reunir representants d'administracions públiques, entitats socials dedicades a la prevenció de les addiccions, membres de la indústria turística -des de transport aeri i operadors turístics fins a l'empresariado de la destinació turística- i veus expertes d'universitats.

Les taules s'han desenvolupat entre les 9.30 i les 16.30 hores sota la regla de 'Chatham House', un sistema de debat pensat per a temes delicats perquè permet utilitzar tota la informació que es doni però sense revelar els autors. Així, es pot informar sobre el contingut de les converses i els arguments utilitzats, però sense especificar de qui provenen, amb l'objectiu de fomentar la sinceritat i la llibertat del debat.