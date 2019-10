Govern demana a l'Estat que reconsideri la seva postura i permeti la gestió autonòmica del Parc de Cabrera

Publicado 16/10/2019 18:38:25 CET

El conseller de Medi Ambient i Territori del Govern, Miquel Mir, ha demanat aquest dimecres a l'Estat que reconsideri la seva postura i que permeti la gestió autonòmica de l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera.

Així s'ha expressat Miquel Mir durant la seva compareixença en la Comissió de Medi ambient i Ordenació Territorial del Parlament, per donar compte de la situació actual de la gestió d'aquest Parc.

Cal recordar que el passat mes de febrer l'Estat va ampliar en unes 80.000 hectàrees marines la protecció del Parc Nacional de Cabrera després que el Govern i l'Administració estatal treballessin, durant mesos, en una comissió bilateral per elaborar una proposta d'ampliació comuna.

No obstant això, des del Govern argumenten que l'acord del Consell de Ministres al febrer difereix del text que va sortir a exposició pública, que deixava la porta oberta al fet que es demostrés la continuïtat ecològica d'aquesta ampliació perquè la zona fos gestionada per la comunitat autònoma.

Així, el text aprovat donava per tancada aquesta possibilitat al·legant que "no existeixen evidències científiques que avalin la continuïtat ecològica" amb l'ecosistema terrestre ja declarat parc nacional, "segons el previst" en l'article 6.4 de la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

Aquesta normativa diu que les competències d'aquest tipus de zones correspon a les comunitats autònomes quan existeixi "continuïtat ecològica de l'ecosistema marí amb l'espai natural terrestre objecte de protecció", avalada "per la millor evidència científica existent".

En aquest sentit, el Govern considera que no existeix cap informe que confirmi que no existeix aquesta figura a Cabrera i per això van iniciar aquest estiu un procés contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem, que està a l'espera de la seva resolució.

En conseqüència, el conseller ha afirmat aquest dimarts que, en el cas que l'Estat obri la porta a la gestió autonòmica de l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera, el Govern retirarà el contenciós.

Actualment, existeixen dues estructures de gestió i direcció en aquest parc, la primera és de rang autonòmic i gestiona el terreny original de la reserva, mentre que la segona adreça, d'àmbit estatal, gestiona les 80.000 hectàrees marines ampliades.