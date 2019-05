El Govern destina 150.000 euros a projectes innovadors en matèria de joventut

Publicado 10/5/2019 12:58:09 CET

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat una nova convocatòria d'ajudes per a projectes d'intervenció, investigació i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut, a la qual destina un total de 150.000 euros, un 33 per cent més que l'any passat. El termini per presentar sol·licituds comença aquest divendres i acaba el 30 de maig de 2019

Segons han informat mitjançant un comunicat, la finalitat d'aquesta línia de subvencions, que es convoca per tercer any consecutiu, és impulsar l'engegada de projectes creatius, de rellevància i de qualitat, que permetin conèixer millor la situació dels joves, fomentar la seva participació i/o augmentar les seves possibilitats d'emancipació, entre altres objectius d'interès per al col·lectiu.

Cada projecte podrà obtenir fins a un màxim de 7.500 euros per desenvolupar-se. Els projectes han d'afectar a joves d'entre 14 i 30 anys, ambdues edats incloses, sense perjudici que també es puguin referir a persones de menys edat (a partir de 12 anys) o de més edat (fins el 40 anys), si l'interès de l'acció ho justifica.

A més, poden tenir àmbit local, insular i/o autonòmic, o afectar majoritàriament a joves de Balears.

La convocatòria permet subvencionar les despeses de projectes d'intervenció que incloguin metodologies i continguts innovadors; projectes d'investigació relatius a l'estudi o l'anàlisi en matèria de joventut; publicacions relacionades amb la joventut; i altres projectes en matèria de joventut que, malgrat no correspondre's amb cap de les definicions anteriors, es considerin d'interès pel seu caràcter innovador o la seva rellevància.

En relació als col·lectius beneficiaris, poden sol·licitar les ajudes establertes persones físiques, individualment o en grup, residents a Balears, les entitats sense ànim de lucre, consells insulars i ajuntaments, i els ens públics que depenen.