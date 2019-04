El Govern dóna llum verda al Pla Anual de Cooperació per a 2019

Publicado 5/4/2019 13:35:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Pla Anual de Cooperació de les Illes per a 2019 que serveix per a programar l'activitat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació en l'àmbit de la cooperació, i que desenvolupa els objectius, les prioritats i els recursos econòmics per a l'any, basant-se en el Pla Director del període 2016-2019.

Així ho ha explicat en roda de premsa la portaveu adjunta del Govern i consellera del ram, Fina Santiago, qui ha detallat que el Pla "continua amb les polítiques de cooperació impulsades aquesta legislatura" mitjançant convocatòries d'ajudes destinades a entitats, sobre les quals s'ha augmentat el pressupost respecte l'any passat en 560.000 euros.

En aquest sentit, ha concretat que es destinaran 3,9 milions d'euros a les convocatòries de cooperació al desenvolupament, cooperants, educació i sensibilització, prospecció i ajuda humanitària.

Així mateix, el Pla també pretén simplificar els procediments de les ajudes, aclarir-los i donar resposta a les demandes dels agents socials de cooperació "per a fer més àgil i realista la gestió".

Finalment, preveu igualment altres actuacions, com són, per exemple, el manteniment dels convenis d'ajuda humanitària d'emergència amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Agència Espanyola de Cooperació, i el de les aportacions als fons insulars de cooperació, entre altres.