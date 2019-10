Govern estudia les fórmules per retornar l'ITS a les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook a Balears de l'ITS

Actualizado 9/10/2019 16:19:06 CET

El portaveu de MÉS per Menorca, Josep Castells, atén als mitjans després de la Junta de Portaveus del Parlament - EUROPA PRESS

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Balears està estudiant, actualment, les fórmules per articular la devolució de l'Impost de Turisme Sostenible a les empreses afectades per la fallida de Thomas Cook, si bé l'Executiu no contempla renunciar a retornar aquest impost, malgrat el que havien anunciat els portaveus d'altres formacions aquest dimecres després de la Junta de Portaveu del Parlament.

Fonts de la Conselleria de Turisme han matisat a Europa Press les declaracions realitzades per alguns portaveus, en les quals havien afirmat que el Govern estudiava vies alternatives a la devolució de l'ITS, per garantir la liquiditat a les empreses.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS per Menorca, Josep Castells, havia declarat després de la Junta de Portaveus del Parlament, que el conseller de Turisme del Govern, Iago Negueruela, estava estudiant altres vies per pal·liar els afectes d'aquesta fallida que no inclogués la devolució de l'ITS. Així, aquestes declaracions han estat corregides, posteriorment, per la Conselleria de Turisme.

No obstant això tant MÉS per Menorca, com MÉS per Mallorca demanen al conseller que els crèdits a aquestes empreses s'habilitin mitjançant un pressupost propi. Així, Castells ha demanat, a més, que aquestes ajudes estiguin condicionades a uns compromisos de "sostenibilitat" i "tornada social", per part de les empreses beneficiàries.

Des de MÉS han argumentat que les línies de crèdit del Govern que es destinin a les empreses afectades no haurien de comprometre la naturalesa de l'Impost de Turisme Sostenible, que va ser concebut per pal·liar els efectes del turisme sobre el Medi ambient.

Per la seva banda, el portaveu de la formació El PI en el Parlament, Jaume Font, ha explicat que, durant el ple del proper dimarts, la seva formació interpel·larà al Govern per conèixer si van modificar el pla d'ajudes anunciat recentment per l'Executiu balear, per a les empreses afectades pel cessament d'operacions de Thomas Cook.

A més, Font ha acusat els responsables de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca d'actuar per "interessos partidistes" i de no tenir en compte "el sofriment" de la persones de Balears que es veuen afectades per aquesta crisi.

Per la seva banda, el portaveu adjunt del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha recordat que des del PP han expressat "la seva reticència" a aquesta mesura que planteja el Govern, argumentant que no comparteixen aquesta fórmula i que, a més, no l'entenen des d'un punt de vista legal.

Així, Costa ha indicat que des de la seva formació aposten per suspendre l'ITS, provisionalment, fins al mes de maig, en entendre que aquesta fórmula seria més eficaç.

Per la seva banda, el portaveu del Podem en el Parlament de Balears, Alejandro López, també ha explicat que des de la seva formació han demanat a la Conselleria que cerqui fórmules per pal·liar els efectes d'aquesta fallida, "que s'ajustin al seu projecte polític".