El Govern inicia per primera vegada un procediment sancionador per una infracció del públic en un esdeveniment esportiu

Publicado 2/5/2019 12:36:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciat per primera vegada un procediment sancionador per una infracció del públic en un esdeveniment esportiu, després que un assistent d'un partit de futbol entre els equips d'Algaida i Santa Ponça insultés a l'àrbitre.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, el mes de març de 2019 va tenir entrada a la Conselleria un ofici de la Delegació del Govern, mitjançant el qual es van enviar les diligències instruïdes per la Policia Local d'Algaida.

Segons consta en la documentació rebuda, amb l'informe emès per la Policia Local d'Algaida i l'acta de l'àrbitre, la Guàrdia Civil d'aquest municipi va elaborar una acta-denuncia contra aquesta persona per insultar i amenaçar a l'àrbitre del partit de futbol celebrat el dia 3 de març de 2019.

"Sou uns fills de puta, no sortireu d'aquí, us arrencaré el cap", va assenyalar l'assistent. La competència per a tramitar aquesta denúncia correspon a la Comunitat Autònoma, concretament, l'òrgan competent per a l'exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva és la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

La tramitació es duu a terme mitjançant la Direcció General d'Esports i Joventut. Els fets poden ser qualificats provisionalment com una infracció lleu, prevista a l'article 121 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de Balears.

D'acord amb l'article 126 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de Balears, per la comissió d'una falta lleu es pot sancionar amb una multa de 60 a 601 euros.

L'import provisional de la sanció prevista per als fets descrits es fixa en 300 euros, quantificat d'acord amb el principi de proporcionalitat i atesos els criteris i les circumstàncies que concorren: gravetat dels insults i amenaces, comportament agressiu per a la convivència i la seguretat, necessitat de prevenir i eradicar aquests tipus de conductes, assistència de menors d'edat i adolescents entre el públic.

Amb aquest primer procediment sancionador el Govern pretén reduir els comportaments antiesportius que es poden produir a les graderies durant els esdeveniments esportius.

Aquestes accions van en la línia del treball realitzat durant l'actual legislatura amb el programa 'Posam valors a l'esport' i l'activació de la Comissió contra la Violència a l'Esport a Balears.