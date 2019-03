El Govern invertirà 1,1 milions per fomentar l'ocupació autònoma

Publicado 7/3/2019 14:29:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat la inversió d'1,1 milions d'euros amb l'objectiu d'incentivar la creació de nous projectes d'ocupació, alhora que es converteix en una alternativa professional per a les persones aturades.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, la convocatòria preveu un programa destinat a promoure l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació, un altre orientat a mantenir l'activitat per compte propi i un tercer dirigit a fomentar la consolidació i el creixement del projecte d'ocupació.

Per la seva banda, el programa dedicat a mantenir l'activitat per compte propi inclou dos subprogrames; un per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i l'altre per fomentar el relleu generacional.

El programa dirigit a la consolidació i el creixement del projecte d'ocupació està integrat per tres subprogrames més: un pel re-enfocament del projecte d'autoocupació, un altre per a la primera contractació d'un treballador per compte d'altri, i l'últim per a la inserció de treballadors autònoms col·laboradors.

A més, aquest pla inclou una xarxa de captació i orientació inicial d'autoocupació i un servei d'orientació i tutorització sota la direcció de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI), que desenvoluparà actuacions d'informació i orientació per analitzar i valorar el projecte empresarial.