El Govern millorarà el recorregut per la Necròpoli d'Eivissa finançant l'ampliació d'una passarel·la

El Govern balear ha anunciat aquest dimarts que millorarà l'itinerari de visita de la Necròpoli de Puig des Molins, a Eivissa, amb l'ampliació de la passarel·la de fusta.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha explicat que va incloure en els pressupostos de 2018 una partida específica per a diferents béns i així, el cost de la licitació del contracte és de 112.767,29 euros.

Segons ha informat, la Conselleria ha aprovat el projecte per a executar les obres d'ampliació. La mesura implementarà el Pla estratègic de Patrimoni inclòs en el Pla de Cultura de Balears.

Des del Govern han recordat que la Necròpoli, malgrat ser Patrimoni de la Humanitat des de 1999, no ofereix al visitant una visió representativa de tots els seus valors històrics, arqueològics, etnogràfics i paisatgístics. Així, des del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera treballen des de fa temps en un programa per a l'adequació i ampliació de l'itinerari de visita que pugui oferir una perspectiva més àmplia i ajustada a la naturalesa del jaciment.

En aquest projecte s'inclouen diversos àmbits d'actuació dins de la Necròpoli de Puig dels Molins, amb l'adequació de nous espais i la realització de tasques de manteniment.

Les accions a realitzar es centraran en diversos sectors de la Necròpoli, especialment en el sector nord-oest, on se situa la ruta exterior de visita al jaciment i on s'instal·larà l'ampliació d'una passarel·la de fusta, el projecte de la qual va realitzar l'arquitecte tècnic Joan Serra al març d'aquest any.