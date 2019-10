El Govern pagarà 12 milions de les ajudes per les inundacions del Llevant aquest 2019, segons previsions de Delegació

Publicado 9/10/2019 17:56:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern ha previst que el Consell de Mallorca i els cinc ajuntaments --Sant Llorenç des Cardassar, Son Cervera, Artà, Capdepera i Manacor-- afectats per les inundacions en el Llevant cobrin aquest 2019 un total de 12,7 milions d'euros per part de l'Executiu central de les ajudes que van demanar i la resta dels 18,08 milions el 2020.

En una nota de premsa, la Delegació ha informat que estan tramitant "a tota velocitat" les sol·licituds presentades pel Consell i els ajuntaments per accedir a les subvencions i han recordat que dijous passat va acabar el termini de 10 dies perquè aquests demanessin les ajudes.

Més concretament, Delegació del Govern ja han tramitat 38 dels 72 projectes presentats, que s'han remès a la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local per a la seva resolució, prioritzant aquells amb un cost més elevat, del Consell de Mallorca i l'ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

En aquest sentit, ja hi ha tramitats projectes per un valor 14.393.440 milions, que representa el 79,5 per cent de l'import total sol·licitat pel Consell i els ajuntaments.

La subvenció estimada per part de l'Administració General de l'Estat (AGE) en relació a les sol·licituds rebudes és d'11.710.995 euros pel Consell amb 22 sol·licituds presentades; 5.287.445 per a Sant Llorenç des Cardassar, amb 17; 524.070 per a Artà, amb 14; 215.183 per a Capdepera, amb 4; 201.395 per a Son Cervera, amb 13; i, finalment, 143.250 per a Manacor, amb 2.

L'import total sol·licitat pel Consell de Mallorca i els ajuntaments és de 18.082.340 euros, una quantia inferior al crèdit extraordinari de 20.051.812 euros que va aprovar el Consell de Ministres el 29 de març, amb càrrec al Fons de Contingència, sobre la base de la valoració inicial realitzada després de la torrentada.

Cal recordar que aquestes quanties de subvenció estimada a les quals accedeixen són per cobrir el 50 per cent de les despeses de reparació de les infraestructures danyades per les inundacions del passat any i l'altre 50 per cent ho sufragaran en part els mateixos consistoris i en part el Govern, al 25 per cent cadascun.

Una vegada que el Consell de Mallorca i els ajuntaments sol·liciten aquestes subvencions, correspon a la Delegació del Govern revisar les sol·licituds i comprovar els requisits abans d'enviar-les al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública amb el vistiplau.

ALTRES AJUDES PER LES INUNDACIONS

Pel que fa a altres actuacions i subvencions del Govern per pal·liar els efectes ocasionats per les inundacions, des de la Delegació han explicat que la Demarcació de costes va dur a terme intervencions per valor de 1.600.000 euros per reparar desperfectes.

Concretament, va arreglar murs caiguts, el folro de pedra i el pavimentat del passeig de s'Illot. A Canyamel, es va reconstruir la passarel·la de fusta i es va arreglar el folro de pedra del pont sobre el torrent. Finalment, a la Colònia de sant Pere es van reparar

murs caiguts de la sortida del torrent a la platja i el folro de pedra.

Així mateix, el Consorci de Compensació d'Assegurances, que depèn del Ministeri d'Economia i Empresa, ha abonat ja 13.484.704 a aquells damnificats que tenien els seus habitatges, vehicles i establiments assegurats i van sofrir desperfectes.

El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha abonat un total de 72.000 euros per defunció per a aquelles persones que van sofrir la pèrdua d'un familiar o una persona amb la qual convivien i de la qual depenien econòmicament.

El mateix Ministeri també ha abonat 192.182 euros a corporacions locals per despeses d'emergència, a Sant Llorenç 174.032 euros; a Son Cervera, 9.307 euros; a Artà 4.904 euros; i, finalment, a Manacor 3.937 euros.