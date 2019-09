El Govern posa en marxa la campanya de subministrament de llavors certificades de cereals i lleguminoses

Publicado 23/9/2019 16:11:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

Els Serveis de Millora Agrària i Pesquera de Balears (Semilla) han posat en marxa la campanya de subministrament de llavors certificades de cereals i lleguminoses a agricultors titulars d'explotacions agràries de totes les Illes.

La data límit per rebre comandes és aquest divendres, 27 de setembre i per poder sol·licitar les llavors s'haurà d'haver tramitat la sol·licitud d'ajudes directes 2019 --de la PAC d'aquest any--, excepte els joves agricultors que s'incorporin en la present campanya 2019/2020 i tinguin una resolució favorable.

Semilla subvenciona llavors per poder sembrar el 20% de la superfície declarada com a cereals i lleguminoses en la campanya 2019. La superfície amb dret a ajuda ha de ser, com a mínim, de dues hectàrees. Per tant, l'agricultor ha d'haver declarat almenys deu hectàrees en la campanya del 2019. Així mateix, la comanda mínima per a cada varietat és de 160 quilos.

Semilla ha destinat 300.000 euros a aquesta campanya de subministrament.