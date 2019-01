El Govern presenta una nova convocatòria d'ajudes per a la instal·lació de sistemes d'autoconsum amb 1,8 milions

Publicado 24/1/2019 17:15:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presentat aquest dijous una nova convocatòria d'ajudes per a la instal·lació de sistemes d'energia neta per a autoconsum, dotada amb 1,8 milions d'euros, que sumada a les anteriors suposa que "el Govern ha destinat 8,5 milions d'euros per a aquestes ajudes a l'autoconsum en aquesta legislatura".

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, s'ha informat que la convocatòria està ja oberta per a empreses, entitats i particulars i es poden presentar les sol·licituds fins al 29 de març.

Segons s'ha detallat, es poden rebre ajudes tant per instal·lar plaques fotovoltaiques com a sistemes d'energia microeòlica i, així mateix, es poden subvencionar també bateries d'acumulació d'electricitat.

Més concretament, pel que fa a percentatges de finançament, es destinarà entre el 40 per cent --per a empreses i entitats-- i el 50 per cent --cas de particulars-- de l'import de la inversió; també del 50 per cent per a les instal·lacions que incorporin bateries d'acumulació d'ió liti.

En aquest sentit, Pons ha destacat "l'important estalvi" que, al seu judici, suposa la instal·lació de sistemes d'autoconsum i ha posat com a exemple una instal·lació del tipus de la visitada aquest dimecres, Comercial Ansa.

"Per una instal·lació de 50,17 kW, amb una inversió de 75.500 euros i una subvenció de 27.100 euros, es genera un estalvi energètic anual de 9.642 euros. A més, el cost de la instal·lació queda amortitzat en cinc anys i la seva vida útil és de 25", ha apuntat.

Pons ha detallat a la seu de l'empresa Comercial Ansa, a Marratxí, que aquesta s'ha adherit ja a les subvencions públiques anteriors per instal·lar sistemes d'autoconsum i, en aquest sentit, amb les plaques fotovoltaiques instal·lades, cobreix el 90 per cent de la seva demanda elèctrica.

Pons també ha avançat que s'està "ultimant" la nova convocatòria dirigida als ajuntaments i als Consells, "que es farà pública aviat" i està dotada amb una quantitat similar a la dels anys anteriors, uns 1,2 milions d'euros.

En la visita d'aquest dimecres a l'empresa Ansa també han assistit el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Ferran Rosa; el gerent de Comercial Ansa, Gerardo Campos, i el regidor de l'Ajuntament de Marratxí Miquel Cabot.