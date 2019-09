El Govern recolza "des del màxim respecte" les reivindicacions de cambreres de pis de Balears

Actualizado 26/8/2019 13:13:36 CET

Protesta de les 'Kellys' d'Eivissa. - CGT

PALMA DE MALLORCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha declarat aquest dilluns que recolza "des del màxim respecte" les reivindicacions de les cambreres de pis de Balears, després de la celebració de dues jornades de vaga i les mobilitzacions del col·lectiu aquest diumenge en diversos punts de les Illes.

Així s'ha expressat aquest dilluns Iago Negueruela en declaracions als mitjans després de presidir la junta del Consorci d'Allotjaments Turístics.

En aquest sentit, ha recordat que des de la seva àrea han acompanyat, en diverses ocasions, les reivindicacions de diferents col·lectius de treballadors, "traslladant-les al Ministeri en aquelles matèries que són competència legislativa de l'Estat".

D'altra banda, el conseller ha recordat que des de fa un any han començat a treballar, per exemple, "en el reconeixement de malalties professionals", i ha recalcat que es tracta d'un fet que el mateix col·lectiu reconeix".

Negueruela ha reconegut que queden "molts temes" pels quals treballar en matèria laboral i ha afirmat que espera que es conformi "tan aviat com es pugui" un Govern estatal per "tornar a treballar" en temes legislatius. En aquest sentit, ha considerat la "necessitat" de reformar la legislació laboral per adequar-se a "una nova realitat laboral que la reforma laboral de 2012 no contempla".