El Govern reitera que "no va pagar ni un sol euro" per l'entrevista d'Armengol a 'The Guardian'

Publicado 20/9/2019 13:32:45 CET

Costa nega "rotundament" i "categòricament" que el Govern hagi pagat per l'entrevista

PALMA DE MALLORCA, 20 Set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha reiterat aquest divendres que l'Executiu autonòmic "no va pagar ni un sol euro" per l'entrevista de la presidenta de la Comunitat, Francina Armengol, publicada en l'edició digital del diari 'The Guardian' l'abril de 2016.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern i preguntada per aquesta qüestió, Costa ha negat "rotundament" i "categòricament" la informació publicada aquest dijous en 'Elconomista.es'. "La notícia és falsa", ha matisat.

"Entenc que quan es publica una notícia falsa hi ha reaccions per part dels ciutadans i els grups polítics perquè es dóna credibilitat a això que publiquen. Però torno a desmentir-ho i el Govern queda a disposició per mostrar que no hi ha cap relació ni abonament econòmic per aquesta entrevista", ha conclòs.