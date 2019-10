El Govern renovarà el seu conveni amb Inca per promoure el comerç de proximitat

Publicado 9/10/2019 16:46:34 CET

El Govern i l'Ajuntament d'Inca han acordat renovar el conveni de col·laboració signat aquest any per millorar la competitivitat dels comerços del municipi i promoure el comerç de proximitat.

Així ho ha indicat la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius en una nota de premsa, en la qual ha informat de la reunió, aquest dimecres, entre el conseller i vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, i l'alcalde d'Inca, Virgilio Moreno.

La trobada ha servit per concretar mesures conjuntes per impulsar el sector industrial, comercial, d'innovació i energètic del municipi.

Yllanes ha destacat que l'aposta de la Conselleria per al petit i mig comerç de proximitat "és clara" i que Inca és un referent a l'illa. Al marge del sector comerç, un altre sector estratègic per la Conselleria és l'industrial, del que actualment depenen entre 600 i 700 famílies inqueres de manera directa.

"Tant que es parla de diversificació del model econòmic, Inca aposta precisament per això, pel teixit industrial com el del calçat i la moda i, a més, per l'impuls del teixit comercial", ha declarat el conseller.

Per la seva banda, Virgilio Moreno s'ha mostrat satisfet per "continuar amb aquesta estratègia de col·laboració per dur a terme programes conjunts que impliquin als diferents sectors". A més, ha afirmat que Inca pot ser un municipi adequat com a prova pilot del concepte de 'Cel Obert'.

Finalment, han tractat els passos donats en el municipi cap a la transició energètica com la solarización de l'hospital d'Inca o la intenció de col·locar nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.