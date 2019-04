El Govern signa a Eivissa els contractes de patrocini amb equips esportius de les Pitiüses

Publicado 3/4/2019 18:33:50 CET

EIVISSA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha començat a signar a Eivissa els primers contractes de patrocini dels equips esportius de Balears d'entitats sense ànim de lucre que participin a lligues regulars de màxima categoria estatal no professionals durant l'any 2019.

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha signat aquest dimecres els contractes de patrocini amb els equips de les Pitiüses.

Aquesta línia de patrocini es gestiona a través de la Fundació per a l'Esport Balear i té un pressupost màxim previst de 300.000 euros.

En aquesta nova convocatòria, són set els equips de Balears que rebran ajudes per patrocini. D'aquests set, dos són de les Pitiüses: el Club Bàdminton Pitiús que rebrà 30.000 euros i l'Ushuaia Eivissa Volei, que percebrà 25.000 euros.

El patrocini dels equips, ha informat el Govern, consisteix a obtenir una tornada mediàtica de la imatge de Balears i del Govern que s'aconsegueix mitjançant la promoció del nom d'una localitat, illa o zona geogràfica de les Illes que apareixerà en la denominació utilitzada per l'equip patrocinat, a més d'altres accions de difusió i publicitat durant els partits disputats al llarg de la lliga regular de categoria estatal en la qual participin, així com en altres actes i competicions celebrats durant l'any 2019 amb presència de l'equip o club patrocinat.

Aquests patrocinis estan subjectes a unes determinades condicions per part del Govern en relació a la tornada mediàtica.

La consellera Fanny Tur ha destacat que a més de les subvencions existents per als equips que competeixen a nivell estatal, aquest 2019 es repeteixen els patrocinis amb els equips de màxima categoria estatal no professionals lloc que tenen una tornada mediàtica "molt important" per a Balears.