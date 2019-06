El Govern subvenciona amb 4 milions d'euros programes de formació a treballadors en actiu

Publicado 7/6/2019 16:22:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern en funcions ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, una partida de 4 milions d'euros per a la convocatòria de subvencions del Servei d'Ocupació de les Illes (SOIB) de Formació per Ocupats, amb l'objectiu de finançar programes de formació dirigits prioritàriament a treballadors en actiu per al període 2019-2021.

Així ho ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa qui ha assegurat que es podran beneficiar uns 5.000 alumnes i la finalitat de la convocatòria és oferir una formació que "s'ajusti a les necessitats reals del mercat de treball i a les demandes de productivitat i competitivitat de les empreses".

Segons ha explicat, l'oferta formativa para ocupats es duu a terme mitjançant programes de formació transversals i sectorials, com, per exemple, del sector agroalimentari, indústria, construcció, comerç, transport, hotelería, serveis administratius, finances i assegurances, educació i formació, sanitat i serveis col·lectius.

En aquest sentit, el pressupost aprovat es distribuirà amb la concessió d'1,8 milions d'euros per a programes de formació en competències transversals, 2 milions d'euros per a la formació sectorial dirigida a reforçar les competències dels treballadors dins dels sectors econòmics, i 200.000 euros per a accions formatives dirigides als treballadors autònoms i de l'economia social.