El Govern i la UIB compren un microscopi electrònic que entrarà en funcionament a partir de 2021

Publicado 31/1/2019 13:21:40 CET

La inversió permetrà investigar en la lluita contra el càncer

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha anunciat aquest dijous l'adquisició d'un microscopi electrònic de transmissió de forma conjunta entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Govern per un cost que ronda els 800.000 euros en el marc d'un conveni de col·laboració entre ambdues entitats i que, segons han avançat, entrarà en funcionament a partir de l'any 2021.

En roda de premsa, Busquets ha concretat que la inversió permetrà que la UIB i l'Hospital Universitari de Son Espases investiguin a l'altura" en els camps de les ciències de la salut i, especialment, en la lluita contra el càncer. Per la seva banda, el vicerector d'Investigació i Internacionalització de la UIB, Jaume Carot, ha detallat que el microscopi electrònic substitueix els dos equipaments actuals "que compten amb més de 30 anys d'ús".

En aquest sentit, Busquets ha explicat que la UIB "rebrà més de 380.000 euros per part de la Conselleria" que provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i ha afegit que l'Universitat aportarà la mateixa quantitat, concretament 384.910 euros. A més, ha avançat que el microscopi se situarà a l'edifici Cientificotécnic de la UIB i que estarà a la disposició del personal investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (Idisba) i de la UIB.

Per la seva banda, el rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha mostrat el seu agraïment al Govern per "fer realitat la necessitat de substituir" els equips actuals i ha posat l'accent en el "reconeixement del treball de l'Idisba", que recentment va rebre l'acreditació de l'Institut de Salut del Carlos III.

En la mateixa línia s'ha expressat Carot, qui ha agraït al Govern "la clara aposta" per la inversió en R+D+I de la conselleria d'Innovació així com el seu "compromís amb la investigació de qualitat". De la mateixa manera, ha detallat que l'equip estarà operatiu "en un any i mig" ja que "s'ha de licitar el concurs" i realitzar el "complex" muntatge de l'estructura. "El coneixement que es genera té un gran valor", ha postil·lat Carot.

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT I LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Així mateix, el vicerector d'Investigació ha concretat que l'adquisició del microscopi permetrà investigar en les ciències materials i ciències de la salut" en camps com "la lluita contra el càncer i les patologies del sistema neurològic a nivell microcelular".

En la mateixa línia, Busquets ha expressat que amb l'actuació "es dota al personal investigador de Balears d'una eina analítica a l'altura que ajudarà la investigació en els camps de la física, la química, la biologia o les ciències de la salut".

A més, la consellera ha posat en relleu "l'excel·lent personal investigador" de la UIB i de l'Idisba i ha reiterat "l'aposta del Govern per la recerca" així com el treball realitzat "colze a colze" amb la UIB durant la legislatura.

Per la seva banda, Carot ha destacat que la inversió en R+D+I a les Illes durant l'últim any "s'ha incrementat en un 20 per cent, situant les Balears al capdavant en l'increment de la despesa en recerca".

A l'acte de presentació del conveni hi han assistit també el director general d'Innovació i Investigació, Pep Lluís Pons, i el director general de Fons Europeus, Félix Pablo.