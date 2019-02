El Grupo de 'Alianza empresarial contra la pobreza extrema' de la CAEB construye 31 viviendas en la India

Publicado 11/2/2019 16:58:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grup 'Aliança empresarial contra la pobresa extrema', de la Confederació d'Associacions d'Empresaris de Balears (CAEB), construeix 31 habitatges a l'Índia destinades a famílies dels 'intocables' i a les castes més desfavorides, que viuen en condicions molt precàries en llogarets disseminats en l'àmbit rural del sud de l'Índia.

Segons ha informat la CAEB en un comunicat aquestes iniciatives pretenen donar suport a les accions de la Fundació Vicente Ferrer.

'Aliança empresarial' és una iniciativa posada en marxa per la Confederació dins de la seva estratègia enfocada a la de Responsabilitat Social Empresarial per la qual es treballa amb entitats socials que presten els seus serveis a Balears per a promoure l'ocupació entre els col·lectius que tenen més dificultats per a accedir al mercat laboral.

En aquest projecte han participat al voltant de vint entitats de Balears, entre les quals es troben l'Associació de Constructors de Balears, Construccions Pedro Fco. Ferra Tur, el Grup, Aina Interiors o Alibaz. També s'ha sumat a la iniciativa el vicepresident de CAEB Gabriel Llobera, president de l'Agrupació de Cadenes Hoteleres i la gerent de l'Associació de Constructors de Balears, Sandra Verger.

Així mateix, el president de la Federació de l'Assot i el Moble dels Illes Balears, Pedro J. Payeras, i el president de l'Associació Balear d'Empreses de Jardineria, Abed Zamrik, participen amb les seves pròpies empreses en els projectes.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha destacat "l'enorme significació que té per a aquestes famílies gaudir d'una llar en un entorn de pobresa tan absoluta", alhora que ha felicitat les empreses de Balears que integren l'Aliança per la seva actitud socialment responsable".

La presència a l'Índia de la 'Alanza empresarial' coincideix amb la visita del grup d'artistes de Balears que, a través del projecte 'Mata Ombres' ha contribuït al finançament d'un edifici escola i centre comunitari en Kambalapalli, i del conjunt coral Dons de la UIB.