Guasp: "Armengol va perdre una nova oportunitat de sortir de la reunió amb Sánchez amb compromisos ferms per a Balears"

Publicado 8/8/2019 13:42:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha assegurat aquest dijous que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "va perdre ahir" en el despatx amb el president en funcions, Pedro Sánchez, "una nova oportunitat de sortir de la reunió amb Sánchez amb compromisos ferms per a Balears"

La diputada ha assenyalat que s'ha demostrat "una vegada més la nul·la capacitat negociadora" d'aquest Govern. "Es tracta d'una nova oportunitat perduda per part de la presidenta, de sortir amb compromisos ferms per part de Sánchez", ha destacat.

Així mateix, Guasp ha volgut subratllar que "queda clar, com es va veure ja a la investidura fallida", que "el compromís de Sánchez amb Balears és zero: zero euros pel REB, zero euros per a carreteres i zero euros per a depuradores i inversió".

Des de la formació taronja, Guasp ha reclamat "una veritable dotació" del Règim Especial de Balears (REB) abans de final d'any, un finançament "més just i solidàri", "la reactivació del conveni de carreteres que està paralitzat" i té una dotació de 180 milions d'euros, així com "el finançament de 120 milions d'euros per a depuradores", ha assenyalat.