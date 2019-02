Habtur censura que Govern i FEHM "s'aliïn" en contra del lloguer turístic a Mallorca

Publicado 8/2/2019 17:31:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal del lloguer turístic de Balears (Habtur) ha censurat aquest divendres que el Govern, a través de l'Advocacia de la Comunitat, i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), s'hagin presentat com codemandants en el recurs contenciós-administratiu que han presentat en contra de la zonificació a Mallorca. "S'han aliat en contra del lloguer turístic a Mallorca", censuren.

Per a la patronal, aquesta actuació davant el seu recurs contra la zonificació, "demostra que aquest Govern ha deixat de ser el govern de la gent per passar a ser el govern en exclusiva dels hotelers". "Han treballat per beneficiar solament a un sector que se segueix omplint les butxaques a costa de la resta dels ciutadans", han censurat.

Des d'Habtur consideren que la delimitació de les zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques en habitatges d'ús residencial a la Illa "va en contra de la democratització del sector".

D'aquesta manera, assenyalen que, si el turisme "és el motor de l'economia de les Illes, s'ha de notar en el conjunt de les llars no solament d'uns quants". Així, assenyalen que estan en contra de "la zonificació" perquè consideren que "crea discriminació entre els ciutadans en funció de la localitat on tenen la seva propietat".

Per posar fre a la massificació turística, critiquen que el Govern "sol ha posat l'ull en els habitatges vacacionals, que no representen ni un 10 per cent de la pressió demogràfica". "Se'ns ha perseguit i utilitzat com a cap de turc mentre que al sector hoteler, que suposa prop del 70 per cent d'aquesta pressió, no se'ls ha imposat cap mesura ni obstacle", han censurat.