'Herència abandonada', Premi Crítica Serra d'Or 2019

Publicado 3/4/2019 17:08:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Herència abandonada', l'espectacle escrit i dirigit per Lara Díez, actualment a l'Espai del Tub de Palma, acaba de rebre el Premi Crítica Serra d'Or 2019 en la categoria de Teatre.

Segons ha informat Espai del Tub en un comunicat, els guardons s'han donat a conèixer aquest dimecres en un acte a Barcelona i entre els premiats es troben també Melcior Comes, amb 'Sobre la tierra impura', en la categoria de Novel·la, Sebastià Alzamora, amb 'La netedad', en la de Poesia, i Sergi Pàmies, gràcies a 'El arte de llevar gavardina ', a la de narrativa, a més de la il·lustradora Aina Bestard per la seva obra 'Nacimientos bestiales', entre d'altres.

Aquest cap de setmana s'acull per última vegada aquest espectacle interpretat per Xesca Vadell i Ramon Bonvehí, en el qual Ángela i els seus tres germans van al despatx de Felip, l'advocat de la família, per gestionar l'herència que els ha deixat el seu difunt pare.

Enmig de la reunió, els tres germans d'Ángela comencen una discussió que els porta a absentar-se temporalment, per la qual cosa Ángela i Felip es queden sols i a partir d'aquí comença la història.