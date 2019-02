Hila afirma que han "guanyat per golejada al que va fer Isern la passada legislatura" en matèria d'habitatge

Publicado 31/1/2019 15:08:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regidor d'Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge Digne, José Hila, ha afirmat aquest dijous que l'equip de govern de Cort ha "guanyat per golejada" a l'anterior alcalde, Mateu Isern (PP), quant a actuacions en matèria d'habitatge.

Així s'ha expressat Hila en declaracions als mitjans mentre a l'Ajuntament se celebra el ple municipal de gener, responent les crítiques que plantejava dimarts passat la portaveu 'popular', Margalida Durán.

En concret, Durán va declarar el dimarts que "la inoperància" i "l'absència de gestió" de l'equip de govern municipal havien fet perdre "l'oportunitat" de construir 821 habitatges a "preu assequible" a Son Busquets.

A això, José Hila ha respost que el PP "entre altres coses, no va fer Son Busquets" i que en general "no va fer res". "En un moment en el qual s'havia aturat la construcció i no es demanaven llicències d'obra, podria haver destinat els funcionaris a treure tots aquests planejaments", ha argumentat el regidor.

Hila ha ressaltat, entre altres projectes, els de Son Ferragut, el PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de Santa Catalina -que creu que "probablement" es podrà aprovar abans d'acabar la legislatura- o la recepció de Son Oms, a més de mesures com la regulació del lloguer vacacional o la modificació dels usos turístics per impedir la implantació d'hotels en edificis d'habitatges.

Hila també ha ressaltat que tots aquests projectes "tenen els seus temps" i que "moltes vegades no depenen únicament de l'Ajuntament" sinó que són els propietaris dels terrenys i els promotors els què han de presentar "documentació imprescindible per continuar els tràmits". "L'Ajuntament està fent la seva part", ha defensat.

"Estem fent una feinada alhora que ens estan demanant tantes llicències d'obra com abans de la crisi. El PP tindria molt que callar", ha conclòs Fila.

DENÚNCIA SOBRE LLOGUER VACACIONAL IRREGULAR

D'altra banda, respecte a una denúncia de la Policia Local de Palma sobre lloguer vacacional irregular arxivada perquè els inspectors no van poder contactar amb els habitatges, Hila ha respost que desconeix els detalls del cas i s'ha limitat a recordar que fins a juliol era "legal" a Palma fer apartaments turístics i hotels en edificis d'habitatges.

Preguntat per si demanaran explicacions a la Conselleria per aquest tema, el regidor ha indicat que tenen "reunions de coordinació cada mes" per "anar millorant la forma de funcionar" i allà "s'aclariran els temes que facin manca". "No hem de demanar explicacions cada dia per un tema que surt", ha dit.

Paral·lelament, Hila ha explicat que en el ple d'aquest dijous s'ha aprovat modificar un article del protocol amb l'Autoritat Portuària de Balears (APB) per a la remodelació del Passeig Marítim, per "deixar clar" que és Cort qui ha d'encarregar-se del manteniment de les obres.