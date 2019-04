Hila i Bonet demanen el vot socialista en el mercat de l'Olivar "per no tornar enrere 40 anys"

Publicado 26/4/2019 17:41:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS -

El candidat socialista al Senat per Mallorca, Cosme Bonet, i el candidat socialista a l'alcaldia de Palma, José Hila, han visitat aquest divendres la taula informativa del mercat de l'Olivar dins d'un acte de campanya, on han demanat el vot socialista als assistents "per no tornar enrere 40 anys".

Segons ha informat el PSIB-PSOE en un comunicat, Bonet ha tornat a demanar als partits de la dreta "propostes en positiu". Segons el candidat, la seva formació ha parlat del salari mínim, de les pensions o del canvi climàtic, mentre que "les tres dretes" s'han dedicat a "incitar el conflicte amb un discurs agressiu en contra de l'estabilitat, la seguretat econòmica i les polítiques socials que necessita el nostre país".

En aquest sentit, el candidat al Senat, ha expressat que "votar estabilitat, tranquil·litat i seny és votar als socialistes" i per això ha fet una crida a la mobilització "dels progressistes i els moderats que volen tranquil·litat i que no comparteixen el discurs de l'exaltació, l'agressivitat i el conflicte permanent al que ens aboca la dreta".

Bonet ha insistit que s'ha d'enviar la dreta "a l'oposició de manera massiva" i ha destacat que, fent balanç de la campanya, es poden veure "clarament dos blocs".

D'una banda, el bloc "que lidera el Partit Socialista i en el qual es parla de drets i polítiques" i, d'altra banda, "el bloc de les tres dretes, amb i Cs havent renunciat a les seves agendes polítiques i mercat el discurs de l'ultradreta".

Per la seva banda, el candidat a l'alcaldia de Palma, José Hila, ha expressat que la ciutat de Palma "també es juga molt aquest diumenge", perquè si es vol un tramvia, habitatge assequible, recuperar drets dels treballadors, lluitar contra el canvi climàtic i apostar per les energies renovables, "es necessita un govern de Pedro Sánchez".

Finalment, Hila ha asseverat que amb un govern de Pedro Sánchez veu "una ciutat de futur, que avança i que es transforma", mentre que amb "la dreta i l'extrema dreta" veu una ciutat "en blanc i negre". Per aquest motiu, Hila ha demanat "que ningú quedi a casa el diumenge i que vagin a votar per guanyar el futur i no tornar enrere 40 anys".