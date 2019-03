Hila diu que "no hi ha llaços grocs" a Cort i ressalta que els llaços per la llengua "porten molts anys" penjats

Publicado 29/3/2019 12:47:49 CET

Rebutja fer valoracions perquè és "un tema secundari"

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El regidor d'Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge Digne, José Hila, ha dit aquest divendres que "no hi ha llaços grocs" --que simbolitzen la protesta al procés judicial contra els polítics catalans-- a l'Ajuntament de Palma i ha recordat que els llaços amb la bandera catalana que reivindiquen la llengua "porten molts anys" penjats per MÉS per Palma.

Preguntat per periodistes en una roda de premsa sobre un tema municipal, el que també és secretari general dels Socialistes de Palma ha rebutjat entrar en valoracions sobre aquest assumpte perquè és "un tema secundari", i ha preferit cenyir-se a la política municipal.

Cal recordar que aquest dijous la Junta Electoral Provincial va donar a MÉS, a l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i al president del Parlament, Baltasar Picornell, un termini de 24 hores per retirar els llaços exposats als edificis públics, després d'una denúncia de Vox que parlava de llaços grocs.

"Són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions polítiques en la seva propaganda electoral però no pels poders públics, ja que aquests han de mantenir una rigorosa neutralitat política", consta en l'acord de la Junta.

No obstant això, els llaços a Cort són quatribarrats i van ser penjats el 2013 "en suport a la lluita dels docents de Balears contra les retallades i el decret del TIL del Govern Bauzà i en defensa de la llengua catalana", segons va explicar MÉS en un comunicat. Per aquest motiu, l'alcalde, Antoni Noguera, va sol·licitar un "aclariment" a la Junta electoral.