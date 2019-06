Hila: "A Palma hi cabem tots, seré l'alcalde de tothom"

Publicado 15/6/2019 17:11:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Juny (EUROPA PRESS) -

El candidat socialista en les passades eleccions a l'Ajuntament de Palma, José Hila, ha assumit l'alcaldia de Cort aquest dissabte i, després de rebre la vara de comandament a les mans de l'anterior alcalde, Antoni Noguera, ha declarat que en el model ciutat de Palma "hi cabem tots" i ha assenyalat que serà l'alcalde "de tothom".

Així s'ha expressat Hila durant el seu discurs en el ple de constitució de l'Ajuntament de Palma, on ha agraït el suport de MÉS i d'Unides Podem en conformar els tres partits un "bon equip".

En el seu discurs, Hila ha assumit una frase del dirigent socialista Pedro Cerolo. "En el seu model de ciutat no hi cap jo, en el meu sí hi cap vostè. Com a alcalde, a Palma hi cabem tots", ha sostingut Hila.

MOBILITAT I HABITATGE, EIXOS DE PROGRAMA

Així mateix, en les seves paraules Hila ha posat el focus en alguns dels eixos del programa de govern en Cort, com a polítiques centrades en habitatge per "que tothom pugui accedir a una casa" i mobilitat sostenible per "reduir la pressió de trànsit" a Palma.

La lluita contra el canvi climàtic, el foment del civisme o la diversificació econòmica de la ciutat a través de l'aposta tecnològica han estat unes altres de les claus de govern que l'alcalde de Palma ha avançat. "El nostre model de ciutat està orientat a les persones", ha assenyalat.

A més, Hila també ha incidit en un model de ciutat basat en la "diversitat, pluralitat, igualtat, tolerància i feminista". "Un model de ciutat que no tingui por de mirar el seu passat per tancar ferides", ha sostingut, en matèria de memòria històrica.