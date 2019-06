Hila penja la bandera LGTBI en la façana de Cort i convida als membres del col·lectiu a "viure en llibertat"

Publicado 25/6/2019 12:09:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Jose Hila, ha penjat aquest dimarts la bandera LGTBI de la balconada de l'Ajuntament de Palma amb motiu de l'Orgull 2019 i ha convidat a tots els membres del col·lectiu a "desenvolupar la seva vida en llibertat".

"A Palma estem orgullosos de l'Orgull i donem total suport des de Cort a l'associació LGTBI Ben Amics, per això hem declarat la festa d'interès municipal i hem convertit Palma en una ciutat moderna de convivència", ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació.

Així mateix, ha instat els ciutadans a ser "feliços com vulguin ser-ho sense que cap polític o institució els hi digui com han de viure les seves vides".

Per la seva banda, el president de Ben Amics, Víctor Robles, ha incidit que és "molt especial poder comptar amb un govern sensible amb les polítiques LGTBI" i ha celebrat que ara hi hagi "un àrea específica que articula polítiques concretes" sobre aquest tema.

"Cada any dediquem el dia a una reivindicació concreta i enguany l'Orgull està dedicat a la reivindicació de les persones majors LGTBI i les seves necessitats", ha afegit.

Finalment, Sonia Vivas, regidora de l'àrea de Justícia social, Feminisme i LGTBI, s'ha mostrat "contenta" per aquesta celebració que suposa recordar a "tots aquells perseguits per estimar, voler i tenir construccions de vida amb persones del seu mateix sexe".

"Crec que estem en un moment històric en el qual l'odi creix cap a nosaltres però Palma ha resistit l'odi, a la por, hem vençut, hem guanyat i anem a celebrar-ho amb magnificència aquest any", ha conclòs.