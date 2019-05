Hila proposa crear un àrea dedicada a les persones majors a l'Ajuntament

Publicado 14/5/2019 18:45:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB a l'alcaldia de Palma, José Hila, s'ha compromès aquest dimarts a crear dins de l'Ajuntament un àrea específica per a les persones majors, que s'integraria dins de la regidoria de Drets Cívics, Igualtat i Joventut.

Així ho ha anunciat Hila en un acte en Pere Garau en el qual ha explicat que amb això pretenen respondre la demanda creixent de serveis per a les persones majors a la ciutat. "Palma ha de ser una ciutat amiga de les persones majors, com l'és de la infància", ha emfatitzat.

El candidat socialista, que també ha visitat aquest matí Són Cladera, ha promès impulsar ajudes per a l'adaptació dels habitatges de les persones majors si és triat alcalde després de les eleccions de maig. Igualment, ha assegurat que promourà la construcció d'habitatges tutelats i supervisades "perquè la gent gran pugui estar ben acompanyada".

Així mateix, Hila ha apostat per fomentar la col·laboració entre institucions a l'hora de dissenyar polítiques per als majors. "Volem que hi hagi més centres de dia, que és competència del Govern, i volem redactar un protocol per evitar les situacions de maltractaments domèstics, que elaborarà el Consell de Mallorca", ha dit.

En col·laboració amb altres administracions, els socialistes també plantegen crear un programa del servei d'atenció integral al domicili (SAID) per a les persones depenents del municipi de Palma i un projecte de prevenció de la solitud no desitjada.

Finalment, Hila s'ha compromès a crear un Consell de Majors com a òrgan assessor, per conèixer quins són les demandes d'aquest sector de la població i aplicar-les a la política municipal.