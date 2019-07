Hila rep en audiència a les famílies del programa 'Vacances en pau'

Publicado 23/7/2019 16:49:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El batle de Palma i altres membres de la corporació municipal han rebut aquest dimarts en audiència a les famílies i als nins del programa 'Vacances en pau', segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat.

La presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí, Catalina Rosselló, ha recordat que l'objectiu del programa, que aquest any compleix 40 anys, és "alliberar als nins de les temperatures altes del Sàhara durant l'estiu a més d'establir un vincle afectiu entre les famílies".

"Vull felicitar a les persones que us encarregueu de fer possible, any rere any, aquest programa. Enhorabona també a tots els col·laboradors que proporcionen l'atenció mèdica i de tota classe que els nins necessiten", ha afegit el batle.

En aquest sentit, Hila ha agraït de forma especial a les 22 famílies acollidores dels 23 nins i ha recordat que "el sahrauí és un poble que històricament ha sofert l'oblit internacional i, per això, l'Ajuntament ha de ser solidari amb ell".

Per això, les àrees municipals "també han de posar el seu gra d'arena" per millorar l'estada dels nins, per la qual cosa l'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha facilitat targetes d'autobús gratuïtes i l'Institut Municipal de l'Esport (IME) ha posat a disposició places a les escoles d'estiu dels poliesportius municipals.