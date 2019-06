Hila es reunirà al juliol amb ARCA per posar fi al problema de les pintades vandàliques a Palma

Publicado 25/6/2019 12:14:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny

L'alcalde de Palma, José Hila, es reunirà en el mes de juliol amb l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) amb l'objectiu de posar fi al problema de les pintades vandàliques a Palma.

Segons ha informat ARCA en un comunicat, l'objectiu d'aquesta reunió és "coordinar treballs i estratègies" per donar continuïtat a la campanya impulsada per l'associació 'No Pintades Vandàliques'.

La campanya cerca, en primer lloc, conscienciar a l'Ajuntament de Palma sobre "la gravetat d'aquest problema", quelcom que des d'ARCA asseguren "estar aconseguint".

En concret, des d'ARCA han entrevistat a la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, i al Cronista de la Ciutat, Bartomeu Bestard, els quals han acceptat col·laborar en el projecte.

Molinanen ha reivindicat el dret de la ciutadania a "gaudir d'un paisatge urbà net". "Davant les pintades vandàliques sento impotència, ho visc com una agressió i una falta de respecte cap al patrimoni compartit que és el paisatge urbà i em dol especialment les que afecten al valuós patrimoni històric", ha lamentat.

Per la seva banda, Bestard ha apuntat que "cal convèncer de la necessitat de tenir una ciutat neta" i ha lamentat que "les pintades vandàliques produeixen rebuig i fàstic i sembla que l'única cosa que satisfan és l'ego dels seus autors".