Homs (PSIB) es compromet a defensar els drets dels treballadors afectats per la fallida de Thomas Cook

Publicado 25/9/2019 16:38:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputada del PSIB-PSOE en el Parlament Europeu, Alícia Homs, s'ha compromès aquest dimecres a defensar davant Europa els drets dels treballadors afectats per la fallida de Thomas Cook.

Així ho ha avançat la socialista en un comunicat en el qual detalla que, al costat d'altres eurodiputats del seu grup, engegarà un grup de seguiment de les conseqüències que pot tenir la caiguda de la companyia britànica, en contacte permanent amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i el de Treball.

L'objectiu del grup de seguiment serà defensar, també des de l'àmbit europeu, els drets dels afectats, no només dels turistes, sinó també dels treballadors.

Balears és la segona comunitat més afectada per la companyia britànica, després de Canàries, i, per això, el partit assegura que és fonamental fer un seguiment i engegar les mesures necessàries per pal·liar les possibles conseqüències, des de totes les administracions.