IB3 emet aquest dimecres un debat electoral amb vuit candidats al Parlament balear

La radio televisió pública balear prepara, a més, un cara a cara entre Armengol i Company dimarts que ve 21 de maig

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

L'ens de radiotelevisió pública de Balears IB3 emetrà aquest dimecres a televisió i ràdio un debat electoral en el qual participaran els caps de llista al Parlament dels partits PP, PSIB-PSOE, 'Unidas Podemos', MÉS per Mallorca, El PI, Ciudadanos, MÉS per Menorca i Gent per Formentera.

Segons ha informat la radio-televisió pública en un comunicat, el programa informatiu es durà a terme a les 21.45 hores en els estudis centrals d'IB3, a Calvià, tindrà una durada de 120 minuts i s'emetrà en directe.

Les periodistes Neus Albis i Elena Gregorio conduiran la cita, que compta amb la participació dels partits que van obtenir representació a les últimes eleccions autonòmiques.

En concret, en nom del PP assistirà Gabriel Company, Francina Armengol ho farà pel PSIB-PSOE, Juan Pedro Yllanes per Unidas Podemos, Miquel Ensenyat per MÉS per Mallorca, Jaume Font per al PI, Marc Pérez-Ribas per a Ciudadanos, Josep Castells per MÉS per Menorca i Silvia Tur per Gent per Formentera.

El programa tindrà quatre blocs temàtics en els quals les diferents formacions podran contraposar les seves propostes electorals.

Cada candidat disposarà el principi d'un torn d'intervenció per fixar posicions (de l'ordre del que s'ha sortejat) i després tindran dret lliure de paraula.

CARA A CARA

A més, el dimarts 21 de maig a les 21.40 hores es realitzarà un cara a cara entre Francina Armengol i Gabriel Company, caps de llista del PSIB-PSOE i PP respectivament.

Aquest cara a cara té com a objectiu, segons IB3, que es confrontin les propostes electorals de les dues formacions que van sumar gairebé la meitat dels vots en les últimes eleccions. També es podrà seguir en directe i a la carta.

EXTENSA COBERTURA ELECTORAL

A més de la realització del debat autonòmic i del cara a cara, IB3 també durà a terme 27 debats més i 40 entrevistes de cara a les eleccions del 26 de maig, dia en el qual es prepara un programa especial a partir de les 19.00 hores.

Com a novetat, cal destacar que per primera vegada, IB3 Ràdio inclourà els informatius Migdia (que tenen una desconnexió insular per a Mallorca, Menorca i les Pitiüses) un bloc d'informació electoral de caràcter municipal i insular, pròpia de

cada illa.