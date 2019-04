IBDona i la UIB reafirmen la seva col·laboració per donar continuïtat a l'impuls dels estudis de gènere a la Universitat

Publicado 15/4/2019 17:39:26 CET

L'Institut Balear de la Dona (IBDona) i l'Universitat dels Illes Balears (UIB) han reafirmat aquest dilluns la seva col·laboració per donar continuïtat a l'impuls dels estudis de gènere a la UIB.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència en un comunicat, l'edifici del rectorat ha acollit aquest dilluns la signatura de dos convenis pels quals l'IBDona atorga dues subvencions nominatives per un valor total de 60.000 euros que permetran mantenir la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere i dur a terme la XX edició de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha assistit a la signatura dels convenis, que han estat signats per part de la directora de l'IBDona, Rosa Cursach, i pel rector de la UIB, Llorenç Huguet.

El primer conveni, per al manteniment de la Càtedra d'estudis de Violència de Gènere, creada l'any 2006, consisteix en l'aportació de 36.000 euros per part de l'IBDona, que permetran dur a terme activitats de formació i divulgació, com l'impuls del màster oficial en polítiques d'igualtat i prevenció de la violència de gènere; activitats de sensibilització a la ciutadania; tallers per a alumnats de centres educatius destinats a combatre els estereotips de gènere, i la convocatòria d'una beca de formació en tots els aspectes d'aquesta càtedra.

Pel que fa a el segon conveni, es tracta d'una subvenció de 24.000 euros que permetrà realitzar la XX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere. Aquesta edició es durà a terme entre els dies 10 i 12 de juliol, amb el títol 'Vint anys en peu: feminisme social i feminisme acadèmic' i inclourà conferències, taules rodones, cinema-fòrums i diversos tallers.