Publicado 19/2/2019 14:31:41 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express incrementa per aquest estiu un 5% la seva oferta de seients en vols a Mallorca, Menorca i Eivissa, en relació amb el passat estiu, igual que incrementa l'oferta de seients a Lanzarote, amb un 18% més de capacitat, Fuerteventura, amb un 12%, i Gran Canària, amb un 6%.

Segons ha informat l'aerolínia en un comunicat, el nou programa estival d'Iberia Express per la propera temporada d'estiu, que comença el 30 de març, reafirma el seu "compromís amb les destinacions vacacionals més populars i aposta per importants ciutats europees".

Destinacions de platja com Fuerteventura o Lanzarote, altres de més urbans com Berlín, Nantes o Lió o les rutes estacionals a Càller, Santorini, Creta, Reykjavík, Cracovia o Malta, entre d'altres, són algunes de les apostes de la filial d'Iberia per a aquest estiu. Entre les novetats per a aquesta temporada destaquen les noves destinacions de Bari i Zadar.

La companyia reforça també de manera important la seva activitat a França i Itàlia, dos països amb una gran demanda turística. A França, destaca l'increment d'oferta en les rutes a Nantes i Lió, que augmenten la seva capacitat en un 66% i un 87% respectivament, connectant ambdues ciutats amb Madrid amb una freqüència diària.

Al país gal, el Grup Iberia opera ja en onze destinacions: Bastia, Bordeus, Châlons-Vatry, Estrasburg, Lió, Marsella, Nantes, Niça, París (Xerris de Gaulle i Orly), Rennes i Tolosa de Llenguadoc.

ESTRENA RUTA A BARI I REFORÇA PALERM

Per la seva banda, a Itàlia la companyia estrena nova ruta amb dues freqüències setmanals a Bari, a la regió italiana d'Apulia, i reforça la seva aposta per Palerm, inaugurada el passat estiu. En aquesta destinació l'oferta s'incrementa en un 83%, en relació amb l'estiu passat, gràcies a l'ampliació del període d'operació i a la incorporació d'una tercera freqüència setmanal durant alguns mesos de l'estiu.

Així mateix, la ruta a Càller incrementa la seva capacitat en un 14% aconseguint les quatre freqüències diàries durant alguns mesos de l'estiu. Amb aquestes noves incorporacions, el Grup Iberia suma ja 14 destinacions a Itàlia --Bolonya, Florència, Milà (Linate i Malpensa), Nàpols, Roma, Torí, Venècia, Bari, Catania, Càller, Gènova, Olbia, Palerm i Verona--, la qual cosa li converteix en un dels seus mercats amb major oferta a Europa.

Entre les destinacions estiuenques amb més acollida entre els espanyols es troben Malta, que connecta amb la capital espanyola amb una mitjana de tres freqüències setmanals i Cracovia es connectarà amb Madrid amb dues freqüències per setmana. Per la seva banda, la ruta a Santorini ofereix una mitjana de tres freqüències setmanals, altres dues freqüències amb Heraklion, a l'illa de Creta i dues més a Mykonos. En total, el Grup Iberia volarà aquest estiu a cinc destinacions a Grècia: Atenes, Corfú, Heraklion, Mykonos i Santorini.

En relació al mercat alemany, la ruta que connecta Madrid amb Berlín, incrementa la capacitat oferta en un 46% enfront de l'any anterior, la qual cosa permet aconseguir els tres vols diaris entre les capitals.