Un incendi calcina aquesta matinada dues plantes de l'edifici de Jutjats d'Eivissa

Publicado 21/1/2019 12:01:32 CET

EIVISSA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendi ha calcinat dues plantes de l'edifici dels Jutjats d'Eivissa, situats en l'avinguda Isidoro Macabich. Segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa, l'avís del succés s'ha registrat al voltant de les 04.30 hores.

Fins al lloc s'han desplaçat quatre camions de bombers, dues patrulles de la Policia Local d'Eivissa, una patrulla de nacionals i una ambulància.

L'avinguda ha estat tallada al trànsit, encara que al voltant de les 07.00 hores ha tornat a obrir-se per facilitar el pas d'autobusos, principalment. Segons el Consistori, ara com ara es desconeix l'origen de l'incendi, així com el seu abast.