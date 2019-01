Un incendi calcina per complet un taller de cotxes en un polígon industrial de Maó

Publicado 27/12/2018 20:44:14 CET

MENORCA, 27 Des. (EUROPA PRESS) -

Un incendi ha calcinat "per complet" un taller de cotxes en un polígon industrial de Maó durant la matinada d'aquest dijous, segons ha confirmat a Europa Press el cap de Bombers de Menorca, Joan Gorrías.

El foc s'ha declarat al voltant de les 4.30 hores de la matinada en la nau de l'empresa Grues Mayca Vidal --d'uns 1.000 metres quadrats-- i, segons ha explicat Gorrías, l'objectiu principal ha estat que les flames no es propaguessin a les naus confrontants.

"Ha estat un incendi de molta intensitat i molt generalitzat que ha afectat tant a l'interior de la nau com als vehicles que estaven aparcats fora. La zona està ara acordonada i ja hem iniciat les tasques d'investigació juntament amb l'unitat científica de la Policia Nacional per saber les causes que han provocat el foc", ha declarat.

Les flames han calcinat en total 22 turismes i, a més, dues furgonetes, deu motos i una màquina elevadora.

Les flames no s'han controlat fins a les 6.30 hores i l'incendi s'ha donat per extingit cap a les 10.30 hores, segons ha indicat Gorrías. En les tasques d'extinció han participat dotacions de bombers de Maó, Es Mercadal i Ciutadella.