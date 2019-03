Incorporen deu noves places residencials de dependència a Alcúdia i Calvià

Publicado 29/3/2019 13:30:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a reservar la despesa corresponent a la signatura de dos convenis de col·laboració amb els ajuntaments d'Alcúdia i Calvià per a la reserva i l'ocupació de places residencials per a persones amb dependència en aquests municipis per al període 2019-2021, amb un increment de deu places.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, es tracta de la renovació i l'ampliació de dos convenis de col·laboració, a través dels quals la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació finançarà un total de 68 places residencials, la qual cosa suposa una inversió de 3.835.000 euros i un augment de deu places respecte dels convenis anteriors.

D'una banda, es destinen 2.143.101 euros a mantenir el funcionament de 38 places a la residència municipal d'Alcúdia, cinc places més que en el conveni anterior. Per una altra, es destinen 1.691.922 euros a finançar 30 places en la residència Llar de Persones Majors de Calvià, amb un augment, també, de cinc places.

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació finança aquestes 68 places a residències que els ajuntaments dels dos municipis han posat a la disposició del Govern, com també fan altres consistoris de Balears.

Des de l'any 2015, la Conselleria ha incorporat un total de 540 noves places residencials a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència (XPAD).

D'altra banda, també s'ha autoritzat a la Conselleria a destinar un total de 1.454.985 euros al funcionament i manteniment de 62 places d'estades diürnes als centres gestionats per la Mancomunitat del Pla de Mallorca.

Mitjançant la signatura d'un conveni, la Conselleria finançarà 30 places al centre de dia d'Algaida i 32 places al centre de dia de Petra, unes places integrades a la Xarxa Pública d'Atenció en la Dependència (XPAD).