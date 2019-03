Incrementen en 100.000 euros les ajudes del IEB a fires i festivals en 2019 respecte a l'any passat

Publicado 18/3/2019 14:29:49 CET

La partida per a iniciatives de fires i festivals és de 600.000 euros en total

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura ha incrementat en 100.000 euros les ajudes de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), l'organisme dedicat a la promoció de la cultura balear, per a la línia de subvenció a fires, festivals i esdeveniments culturals de Balears, per la qual cosa aquest any la partida serà de 600.000 euros.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, es tracta d'una ajuda per recolzar a l'organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional.

Les ajudes inclouen qualsevol actuació en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i els audiovisuals que es duguin a terme al territori balear durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019.

Segons la Conselleria, aquesta línia ja va incloure el 2018 l'avançament del 50 per cent del pagament de la despesa a partir de la publicació de la resolució, una mesura que ara s'ha estès a la resta de línies d'ajudes de l'IEB.

Igual que a la resta de línies de l'IEB, s'incorpora la puntuació extra de l'anomenada 'clàusula Formentera', una puntuació afegida per a les activitats amb destinació, localització o origen en aquesta illa o de creadors o col·lectius formenterencs, per reconèixer la doble insularitat.