Un informe de Cort recull que el 2016 ja s'havien detectat deficiències en un local de s'Escorxador

Publicado 12/5/2019 14:40:51 CET

Querella contra Hila i Noguera per permetre, presumptament, el desenvolupament d'activitats sense llicències

PALMA DE MALLORCA, 12 Maig (EUROPA PRESS) -

Un informe de l'Ajuntament de Palma recull que el 2016 ja s'havien detectat deficiències en un local de s'Escorxador, dins de la investigació sobre si l'actual alcalde de Palma, Antoni Noguera, i el regidor d'Urbanisme i Habitatge Digne i també exalcalde, José Hila, haurien comès un delicte de prevaricació.

En la querella s'indica que Hila i Noguera podrien haver "permès el desenvolupament d'unes activitats sense les preceptives llicències habilitants", així com que podrien haver incomplit "la normativa mediambiental" en relació al dipòsit municipal de vehicles Son Toells.

Respecte al Mercat de Sant Joan a S'Escorxador, la querella considera que el delicte de prevaricació troba el seu origen en "anomalies" en l'activació dels sistemes antiincendi d'un local del recinte.

En l'informe, datat al març de 2019, s'explica que a l'octubre de 2016 el Servei d'Activitats ja havia conclòs que no es comptava amb "informe d'ús urbanístic favorable".

Aquest informe conclou que cal exigir als establiments denunciats el compliment de les prescripcions establertes.

En relació a Son Toells, la querella, interposada per l'Associació de Víctimes de les Arbitrarietats Judicials (JAVA), estima que podria haver-hi prevaricació en la "permissivitat" dels querellats amb aquest dipòsit de vehicles doncs, tot i que es coneixia, tal com relaten, que mancava de mecanismes per evitar filtracions d'oli, no "existeix constància" que iniciessin activitat alguna per evitar-ho.